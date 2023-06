Soldato russo distrugge un leopard tedesco | da Mosca un grosso premio in denaro

Unche ha distrutto un carro armato Leopard tedesco in una battaglia in Ucraina ha ricevuto una ricompensa di 1 milione di rubli (circa 10 mila sterline) da una fondazione privata. Lo ...Colpo a Putin L'Isw anche citato un'intercettazione audio pubblicata dalla Direzione principale dell'intelligence ucraina (i servizi segreti del GUR), in cui unparla di una nuova ...... che ha anche citato un'intercettazione audio pubblicata dalla Direzione principale dell'intelligence ucraina (GUR), in cui unparla di una nuova campagna di reclutamento Wagner ...

Kiev: "Distrutte in una settimana 19 basi russe. Cinquecento civili morti per il crollo della diga" - Soldati della brigata lituano-polacco-ucraina istituita nel 2014 in Lituania - Soldati della brigata lituano-polacco-ucraina istituita nel 2014 in Lituania RaiNews

Dopo il porno, la Wagner recluta coi videogames (di nuovo): i mercenari diventati famosi, anzi famigerati per aver di fatto ...Ma a volte i soldati stessi cercano la droga per superare l'orrore che ... Un rapporto ucraino trovato dai russi in una postazione abbandonata è emerso l'utilizzo di sostanze dopanti non meglio ...