SLA | anche a Bergamo i test per le indagini genetiche

(Di martedì 20 giugno 2023). Al Papa Giovanni XXIII didal mese di giugno i primi pazienti sono stati sottoposti aiper la ricerca di mutazioni nei geni associati alla SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Il prelievo viene effettuato in ambulatorio e i risultati sono discussi con il neurologo di riferimento sempre a. Al paziente e a chi lo assiste si evita il disagio di recarsi in altri centri fuori provincia come avveniva in passato. La novità riguarda 40 pazienti che ogni anno hanno una nuova diagnosi di SLA e vengono seguiti dal Papa Giovanni, centro di riferimento provinciale per la malattia. Isono stati introdotti grazie ad una convenzione tra il Papa Giovanni e Auxologico di Milano. Questosi rende necessarioper individuare le forme di malattia ...