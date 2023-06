Skriniar vince con la Slovacchia | 90 minuti e infortunio dimenticato

(Di martedì 20 giugno 2023) Milangioca l’intera partita per la seconda volta consecutiva con la suachecontro il Liechtenstein con il risultato di 1-0. DUBBI – Milanalimenta i dubbi sul suo comportamento negli ultimi mesi con l’Inter. Dopo aver saltato tutte le partite delle ultime settimane con i nerazzurri il difensore gioca due partite consecutive a distanza di pochi giorni con la nazionale. Lacon il risultato di 1-0 alle qualificazioni per i prossimi Europei contro il Liechtenstein grazie alla rete a fine primo tempo dell’ex Lazio Denis Vavro. Perancora novantain campo, il suogià superato? Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

La Slovacchia di Lobotka vince in Islanda per 2-1 e rimane in scia del Portogallo di CR7. Decide la sfida di Reykjavik la rete al 69' di Suslov che permette di venire a capo di una sfida complicata.Ora con la Slovacchia Skriniar non solo è titolare, ma fa pure novanta minuti. – Milan Skriniar lascia l’Inter, va con la Slovacchia e – a sorpresa – torna arruolabile. Appare piuttosto strano che l’e ...