Skateboarding | al via il Tour Street Rome 2023 | impegnati cinque azzurri

(Di martedì 20 giugno 2023) Nella giornata di mercoledì 21 giugno prenderanno il via le qualificazioni ai quarti di finale del World. Presso lo skatepark del Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, che in questi giorni ha visto in azione quasi 300 atleti provenienti da tutto il mondo, è tutto pronto per un appuntamento importante in vista di Parigi 2024. La prima italiana impegnata sarà Asia Lanzi, nella giornata di mercoledì, mentre giovedì 22 toccherà ad Augustin Lautaro, Giuseppe Cola, Andres Martin Gramaglia Fusconi e Diego Nardini. Grandi aspettative dunque per il gruppo del ct Mattia Restante, a caccia di punti nel ranking mondiale, preziosi in ottica Olimpiadi. SportFace.