(Di martedì 20 giugno 2023) Ilha comunicato ufficialmente ilper sostituire, passato all’Aston Villa Di seguito il comunicato ufficiale del. COMUNICATO – Il Sevilla FC ha firmato un accordo con Víctor Orta affinché diventi responsabile della gestione sportiva delper le prossime tre stagioni. Orta, arrivato anel primo pomeriggio, ha firmato il suocontratto al Ramón Sánchez-Pizjuán. A partire dalle 18:30, sarà presentato ai media nella sala stampa dello stadio Nervionense.Víctor Orta (Madrid, 1978), è appassionato di calcio fin da bambino. Sebbene abbia iniziato gli studi in Chimica, la sua conoscenza del calcio internazionale gli ha permesso di lavorare prima come giornalista ...

...out - of - home e digitale hal'acquisizione di Vista Hermosa , rinomata azienda di pubblicità in outdoor e lancia Hispalis , un nuovo circuito digitale nella città di. L'...tre mesi prima, Mourinho parlò ai giornalisti con il marchio DigitalBits ben visibile ... Anzi, proprio nella finale con il, i giallorossi hanno giocato indossando una maglia ...Potrebbe esserein settimana, i primi contatti erano andati male per la concomitante trattativa con Nagelsmann(Spagna) 23/06/2021 - Euro 2020 / Slovacchia - Spagna / foto Uefa/Image Sport nella ...

Siviglia, annunciato il nuovo direttore sportivo dopo Monchi Calcio News 24

Siviglia, 20 giu. - (Adnkronos) - Victor Orta è il nuovo direttore sportivo del Siviglia al posto di Monchi. Lo ha annunciato lo stesso club andaluso con una nota sul proprio sito ufficiale. Orta ha f ...Il Siviglia ha annunciato tramite i propri canali l'arrivo del nuovo ds Victor Orta, che prende il posto di Monchi. Il dirigente ha firmato un contratto triennale.