(Di martedì 20 giugno 2023)to il ciclo di eventi e presentato il Bilancio di2022. Il ceo Francesco Durante: "È stato un anno molto positivo con il consolidamento della nostra leadership nel mercato online, l’aggiudicazione di nuove concessioni in Marocco e Tunisia e risultati importanti nella realizzazione della nostra agenda". Obiettivo: zero giocatori problematici, zero gender pay gap e zero carbon emission entro il 2030

"La responsabilità è uno dei valori chiave pere le sue persone. La collaborazione con il non profitil nostro impegno per costruire un futuro più responsabile e creare un impatto ...'La responsabilità è uno dei valori chiave pere le sue persone. La collaborazione con il non profitil nostro impegno per costruire un futuro più responsabile e creare un impatto ..."La responsabilità è uno dei valori chiave pere le sue persone. La collaborazione con il non profitil nostro impegno per costruire un futuro più responsabile e creare un impatto ...

Sisal rafforza l'impegno sulla sostenibilità e inaugura i Talk ilGiornale.it

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – Per Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, attualmente attivo in Italia, Marocco e Turchia, l’innovazione non è soltanto ...Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Oltre 22mila punti vendita e quasi 2000 dipendenti formati sul gioco responsabile; 996 persone assunte nel 2022 e ...