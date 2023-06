Sinodo dei Vescovi 2023 | ecco l’“Instrumentum laboris”

... intervenendo alla presentazione, in sala stampa vaticana, dell'Instrumentum laboris del. "L'... "Offre un'occasione per ascoltarefratelli e delle sorelle in Cristo, e, attraverso a loro, lo ...... Français, English, Español, Português] (Sala stampa della Santa Sede) Pubblicato oggi, in cinque lingue, il documento 'Instrumentum laboris' della XVI Assemblea Generale Ordinaria del...L'Instrumentum laboris (Il)delvescovi, come era stato già spiegato per i documenti delle tappe continentali, è pensato come 'strumento pratico' per agevolare i lavori della prima tappa ...

Sinodo della Chiesa, si chiude la prima fase. Ecco il "sussidio" Avvenire

Città del Vaticano, 20 giu. (askanews) - E' un lungo e dolente elenco di problematiche e, spesso, drammatiche sfide quello che emerge a ...“L’ultimo segmento dei lavori – ha reso noto Costa – sarà dedicato alla ... Le prossime due sessioni del Sinodo, ha annunciato padre Costa, avranno luogo in Aula Paolo VI.