Sinodo | da abusi a guerre e clima Ecco le sfide per la Chiesa

Il documento ribadisce che "il protagonista delè lo Spirito Santo". E poi ricorda alcune ... riguardanti la questione della pastorale delle persone omosessuali, la questione deglie ...... presentato oggi, e che farà da base alla discussione del prossimodei Vescovi voluto da ... "In molte regioni le Chiese sono profondamente colpite dalla crisi degli: sessuali, di potere e ...... articolata nelle due sessioni in cui si svolgerà la XVI Assemblea Generale Ordinaria del...e divorziati risposati. "In molte regioni le Chiese sono profondamente colpite dalla crisi ...

Sinodo: Instrumentum laboris, "in molte regioni le Chiese sono ... Servizio Informazione Religiosa

Pubblicato l'Instrumentum laboris, che riassume le istanze emerse durante le Assemblee Continentali. Si apre la seconda fase con l'Assemblea di ottobre ...“In molte regioni le Chiese sono profondamente colpite dalla crisi degli abusi: sessuali, di potere e di coscienza, economici e istituzionali”. E’ quanto si legge nell’Instrumentum laboris del Sinodo, ...