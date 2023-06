Sinner batte Gasquet sull’erba di Halle | agli ottavi sarà derby italiano con Sonego

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Ha detto di avere bisogno di qualche partita in più per adattarsi all’erba e presentarsi al meglio al via di Wimbledon. E per questo la vittoria all’esordio dell’Atp 500 dirappresenta una tappa cruciale: Jannikavanza al secondo turno del torneotedesca. L’azzurro numero 9 del mondo supera il francese Richardcon il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Una batta lunga e faticosa, contro un avversario che però aveva le carte in regola per mettere in difficoltà: il 37enne francese solo una settimana fa a Stoccarda ha sconfitto Stefanos Tsitsipas. Adessodi finalesfiderà l’altro azzurro Lorenzo, altrettanto bravo a superare il russo ...