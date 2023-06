Simone Uggetti | l’ex sindaco Lodi assolto in appello bis | “Dopo 7 anni non è buona giustizia”

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – “Siamo felici e sollevati dell’esito, ma unache arriva così tardi non è necessariamente unae un buon servizio per i cittadini”. Cosìdi, scoppiato in lacrime in aula,essere statodalla corte d’di Milano dall’accusa di turbativa d’asta in un bando per la gestione delle piscine estive. Un’assoluzione – ha sottolineatoprimo cittadino – arrivata “settedi sofferenza incredibile mia e delle altre persone che sono state coinvolte ingiustamente in questo processo”. Insieme a lui sono stati assolti anche i due coimputati, l’avvocato Cristiano ...

