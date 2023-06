Simone Uggetti | l’ex sindaco di Lodi ha commesso il reato di turbativa d’asta ma è stato assolto per la tenuità del fatto

(Di martedì 20 giugno 2023)anche se haildi. Ma per la corte d’Appello di Milanonon è punibile per la particolaredel. Si chiude probabilmente in questo modo la vicenda processuale che ha visto protagonistadi, all’epoca esponente del Pd. Il sostituto procuratore generale, Massimo Gaballo, ha infatti spiegato che non impugnerà la sentenza dell’Appello bis in Cassazione visto “non è una questione di legittimità. Inoltre, ilaccertato ma èritenuto tenue“. Il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a ...

Sono le prime parole dell'ex sindaco di Lodi,, che si dice comunque 'felice e sollevato' dall'assoluzione della corte d'appello di Milano. 'Sono stati sette anni di sofferenza ...'Siamo felici e sollevati dell'esito, ma una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini'. Così l'ex sindaco di Lodi,, scoppiato in lacrime in aula, dopo essere stato assolto dalla corte d'appello di Milano dall'accusa di turbativa d'asta in un bando per la gestione delle piscine estive. Un'assoluzione ..."Una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini". Sono le prime parole dell'ex sindaco di Lodi,, che si dice comunque "felice e sollevato" dall'assoluzione della corte d'appello di Milano. "Sono stati sette anni di sofferenza incredibile mia e delle altre persone che sono state ...

