Simone Inzaghi in cattedra al Master Uefa Pro | tra i corsisti Palladino e De Rossi

(Di martedì 20 giugno 2023) Professore per un giorno alPro – il più alto riconoscimento per un allenatore – èche ha tenuto una lezione in videocollegamento. “Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi”, ha esordito il tecnico dell’Inter che ha parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche, in un dibattito introdotto dal docente della Scuola Allenatori, Mario Beretta. Il corsoPro, il cosiddetto ‘’, consente di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai massimi campionati. Tra isono presenti i campioni del mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De, oltre all’allenatore del Monza, Raffaele, e al match analyst della Nazionale italiana, ...

Partito forse dietro Gosens nelle gerarchie, è riuscito nel difficile compito di non far pesare l'assenza di Ivan Perisic e dare alla manovra diimprevedibilità, cross, assist e gol. ...Una stagione da 9 quella dell'Inter. La squadra nerazzurra sotto la guida diè andata ad un passo dalla vittoria in Champions League. In campionato le cose non sono andate altrettanto bene visto che i nerazzurri non sono mai stati veramente in lotta per lo ...T utti lo vogliono, ma soltanto una squadra lo avrà. E se davvero sarà l'Inter, tanto meglio per. Davide Frattesi, 22 anni compiuti il 22 settembre scorso, non aveva bisogno di essere scoperto alla fine della stagione, ma il primo gol in Nazionale alla sua sesta partita, seconda da ...

Frattesi, il nuovo leader dell'Italia: adesso decolla verso l'Inter di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

La sua esperienza in panchina al servizio degli allievi del corso allenatori. Simone Inzaghi sale in cattedra per un giorno in occasione del Master Uefa ...La sua esperienza in panchina al servizio degli allievi del corso allenatori. Simone Inzaghi sale in cattedra per un giorno in occasione del Master Uefa Pro, intervenendo in videocollegamento al corso ...