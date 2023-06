Silvio Berlusconi lascia un impero da spartire ma quanto costa mantenerlo?

Era un genio già entrato nei libri di storia, prima ancora di lasciarci come condottiero delle imprese impossibili.", le parole di Licia Ronzulli al Senato per. / WebTv SenatoRoma, 20 giugno 2023 Con"ho condiviso un lungo tratto della mia vita politica. Ho partecipato ai momenti fondativi del Polo delle libertà. Dalla sua maggioranza sono stato proposto a guidare la Camera dei ...... le parole di Ignazio La Russa al Senato per la commemorazione di. / WebTv Senato

Marta Fascina, l'ultima donna di Berlusconi la Repubblica

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per ...Scontro a Palazzo Madama tra la senatrice Svp e gli azzurri durante la commemorazione del leader azzurro scomparso. Alla fine l'esponente della Stella alpina dice di avere apprezzato il suo amore per ...