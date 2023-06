Siano | consegna medaglie d’onore a cittadini della provincia di Salerno deportati e internati nei lager nazisti

(Di martedì 20 giugno 2023) Nella giornata di domani 21 giugno alle ore 10.00 alla presenza del Prefetto di, Francesco Russo, presso la Villa Comunale diin via Spinelli, si svolgerà la cerimonia didelleconcesse dal PresidenteRepubblica adinei, organizzata dalla Prefettura die dal comune di, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. La solenne cerimonia avverrà in presenza dei sindaci dei comuni di origine degli insigniti e delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei ...

Nella giornata di domani 21 giugno alle ore 10.00 alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, presso la Villa Comunale diin via Spinelli, si svolgerà la cerimonia didelle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Salerno deportati e internati nei lager ......dal leader di Forza Italia a donne presenti alla cena di gala in onore della cerimonia di... dove i fatti personali e familiari del leader diventano di pubblico interesse, non perchédi ...... quello in cui scatta l'obbligo di versare l' Iva , sorge nel momento dellao della ... sottolineando che il regime agevolativo Iva "richiede unicamente che i componenti finiti...

Siano ricorda i deportati del nazismo, il prefetto Russo consegna le onorteficenze ilmattino.it

L’edizione del premio “Arti e professioni Filippo Larussa” 2022, è stato assegnato al Gruppo imprenditoriale Perrone, azienda leader in Calabria nel ...StampaNella giornata di domani 21 giugno alle ore 10.00 alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Russo, presso la Villa Comunale di Siano in via Spinelli, si svolgerà la cerimonia di consegna ...