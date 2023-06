Shakira racconta i suoi primi anni di relazione con Piquè

torna a parlare di Piquè, stavolta in un'aula di tribunale, nell'ambito del processo che la ... Davanti al giudice, come riporta El Pais che ha avuto accesso alle sue dichiarazioni,gli ..."Il primo passo sulla Luna -Laura Pausini - parla di un'amicizia che si interrompe per ... un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso,, ...In quell'occasione,il Daily Mai l, il pilota sarebbe andato in barca a prenderenella sua sontuosa villa statunitense dove si è trasferita dopo la tumultuosa separazione dal ...

Shakira attacca Piqué: "Era pazzo, un fenomeno da baraccone" La Gazzetta dello Sport

Di recente Shakira ha raccontato i suoi primi anni di relazione con Gerard Piquè e ha svelato alcuni retroscena.El Pais ha avuto accesso alle dichiarazioni fatte in tribunale da Shakira in merito all'evasione fiscale di cui è accusata in Spagna ...