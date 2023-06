(Di martedì 20 giugno 2023) Durante il processo per evasione fiscale, la popstar ha rivelato dettagli inediti sugli inizi della storia con l'ex compagno: «Ero cotta. Una volta feci atterrare un aereo in tutta fretta solo per dargli un bacio»

Shakira parla di Piquè in tribunale: «Era un bambinone pazzo, all'inizio avevamo una relazione turbolenta» Vanity Fair Italia

Durante il processo per evasione fiscale, la popstar ha rivelato dettagli inediti sugli inizi della storia con l'ex compagno: «Ero cotta. Una volta feci atterrare un aereo in tutta fretta solo per dar ...La storia tra Shakira e Piqué è finita ormai da un anno, lui starebbe annunciando le nozze con la nuova fiamm Clara Martì, ma la cantante colombiana torna a parlare ...