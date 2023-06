Sgarbo istituzionale La commissione Libe dimentica il sindaco di Lampedusa

... ma nessuno poteva, in questa mistica calcistica che avvolgeva volti di figli, giustamente addolorati, tifosi, inspiegabilmente infoiati davanti a un morto, e gesti diraro, come ...Tutto questo senza contare un distinguo non da poco: aver disertato il funerale di Silvio Berlusconi non è stato solo uno, ma un mezzo autogol in purezza di politica . Il grande ...Oggi, parte della minoranza in Consiglio regionale, con lodi rinunciare o, peggio ancora, di nascondersi durante il minuto di silenzio, ha evidenziato la differenza tra noi e ...

"Sgarbo istituzionale". La commissione Libe "dimentica" il sindaco di ... ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Giorgia Meloni vuole aprire un ciclo politico. Cinque o dieci anni di governo, vanno ripetendo i fedelissimi. Ma non sarà affatto facile.