(Di martedì 20 giugno 2023) Il calciomercato è già entrato nel vivo e ilè pronto a cogliere tutte le opportunità che gli si presenteranno davanti, specialmente in caso di cessioni illustri. L’indiziato numero uno a lasciare la Campania in questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio Kim Min-jae: sul difensore coreano c’è forte il Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a pagare la clausola per il centrale difensivo per regalarlo a Thomas Tuchel.con ilper Schuurs Schuurs tra(ANSA)Ilcerca l’erede di Kim Min-jae, pronto per diventare presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Tra i nomi più quotati i c’è quello di Perr Schuurs. Ildel, stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb è uno dei giocatori più ...

... le parole del portoghese in conferenza stampa prima dellatra Portogallo e Islanda, gara che ... Per quanto riguarda il difensore senegalese ex, che era stato cercato anche dall'Inter, la ......alla rassegna con la Georgia per concedersi il meritato riposo dopo la lunga stagione con il. per gli azzurrini di Paolo Nicolato laai transalpini si prospetta come un vero e proprio ...... che debutta al Ravenna Festival il 21 giugno, e che sarà poi il 2 luglio aper il Campania ... profondamente sovietico, e ha sempre assecondato il suo fiuto artistico in una continua, ...

Sfida Napoli-Milan: piace il gioiello del Torino Spazio Napoli

Spalletti ha dimostrato di essere di un altro livello, ma ha accettato la sfida e vuole fare bene ... quindi anche loro perdono giocatore importanti. Il Napoli forse terrà Osimhen ancora un anno e ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino ...