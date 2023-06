Sette Colli 2023 | gli Azzurri dell’Italnuoto in gara dal 23 al 25 giugno

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma – Il conto alla rovescia sta terminando e le luci della ribalta sono pronte a riaccendersi sullo Stadio del Nuoto di Roma. Dal 23 al 25andranno in scena gli Internazionali di Nuoto – il 59esimo trofeocome di consueto trasmesso da Rai Sport +HD, ad eccezione delle batterie della prima giornata che saranno visibili live sulla pagina Facebook della Federazione Italia Nuoto. Finali sotto le stelle del cielo capitolino, dalle 18.00, anticipate alle 17.15 dal pre show che potrà essere seguito in streaming sul sito della Federnuoto. Batterie dalle 10.00. Ilcompie appunto cinquantanove anni ed è praticamente l’ultimo test internazionale prima dei Mondiali di Fukuoka (23-30 luglio). Quest’anno, insieme a circa 30 Nazioni partecipanti e più di 60 società in rappresentanza ...

Il, infine, rappresenta per il direttore tecnico Butini una verifica fondamentale a un mese dai Mondiali e un appuntamento per allargare eventualmente la rosa dei convocati per Fukuoka e ...... in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi deibolognesi. Un posto ... Un piccolo rituale di poesia immersiva,minuti a testa, occhi negli occhi, alla luce di una ...Pergiorni, dalle 22 alle 5 del mattino, ci sarà "un messaggio d'amore e di speranza in più ... "Il pensiero che dalla periferia più lontana, ai, al centro, tante persone con sensibilità ...

59° Trofeo Sette Colli. La Entry List. Parata di BIG allo Stadio del ... Nuoto•com

Poco alla volta ci stiamo avvicinando alla tanto attesa 59º edizione del Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto. Data d’inizio: venerdì 23 giugno, ...Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano la pattuglia italiana.ROMA (ITALPRESS) - Il conto alla rovescia sta terminando e le luci della ribalta ...