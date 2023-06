“Servono figli | non migranti E il green non ci renda infelici” La lezione di Musk

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 giugno 2023) Elon, qual è l’obiettivo della sua vita? «Beh, il mio obiettivo, forse può sembrare un po’ esoterico, ma sto cercando di capire quali nostre azioni possono massimizzare un futuro positivo per la nostra civiltà. Descriverei la mia filosofia come una curiosità, ovvero cercare di capire la natura dell’universo. Nella misura in cui aumentiamo la nostra consapevolezza, allora potremo capire meglio la natura dell’universo. Quindi sono una persona molto a favore dell’essere umano, della consapevolezza. Ecco perché mi preoccupo sempre di aspetti come il tasso di natalità troppo basso, si tratta di un grande problema». Lei è molto preoccupato di questa cosa. Per noi in Italia è un problema. Il nostro tasso di natalità è zero. «È un grande problema. Dovete fare! È un problema globale». Però lei non pensa che gli esseri umani si estingueranno, che ...