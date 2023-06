Sergio Merla morto in moto | travolto da una betoniera sotto casa | lascia moglie e figlia

(Di martedì 20 giugno 2023) Dalmine. Cinquanta metri di distanza, forse meno.ha trovato la morte, in quel pezzetto di strada che serve per immettersi su via provinciale, e che avrà percorso chissà quante volte in sella alla suacicletta Benelli rossa e nera, immortalata anche nell’immagine del profilo Facebook. Le telecamere della stazione di servizio Eni hanno ripreso tutto.andava piano. Prima di imboccare la strada che porta a Osio Sopra, ha urtato un camion Volvo fermo in sosta. Ilcliclista ha perso l’equilibrio, è caduto sull’asfalto ed è statoda unain transito. Alla guida del mezzo pesante un 51enne italiano, dipendente di una ditta di calcestruzzi: visibilmenteshock, è ...

Sergio Merla morto a Dalmine in un incidente in moto: urta un camion, cade e viene travolto da una betoniera Corriere Bergamo - Corriere della Sera

L’incidente in via Provinciale: la vittima ha prima urtato un camion in sosta e dopo la caduta è stato schiacciato da un mezzo pesante che arrivava in quel momento ...Un motociclista di 64 anni, Sergio Merla, è morto verso le 13,30 in via Provinciale, nei pressi dell’incrocio con via Guzzanica. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Dalmine, ...