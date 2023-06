Serena Rossi | matrimonio in gran segreto | Davide Devenuto ora è suo marito FOTO

(Di martedì 20 giugno 2023)si è sposata in! Nonostante tutto, però, i paparazzi di Diva e Donna hanno rintracciato la location deldell’attrice e di: i due stanno insieme da 15 anni e sono convolati a nozze a Roma; dalla coppia è nato Diego, il loro primo figlio, che oggi ha 6 anni...

Lieto evento per l'attriceche con la massima privacy si è sposata con Davide Devenuto. Le primissime foto. Amatissima dal pubblico, arriva una bella novità per la nota attrice. La donna si è sposata ...La coppia ha celebrato le nozze in una chiesa romana dopo 15 anni ...e Davide Devenuto si sono sposati dopo 15 anni d'amore. La coppia, secondo l'indiscrezione di Diva e Donna , avrebbe celebrato un matrimonio segreto.e Davide Devenuto si ...

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto Today.it

Sono anni ormai che Serena Rossi è una dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Col passare del tempo l’attrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e di certo la sua prestigiosa car ...Lieto evento per l'attrice Serena Rossi che con la massima privacy si è sposata con Davide Devenuto. Le primissime foto.