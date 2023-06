Serena Rossi e Davide Devenuto | matrimonio in gran segreto per le due star di Un posto al sole

LE NOZZE SEGRETE - Cerimonia riservata pere Davide Devenuto. Nelle immagini del settimanale si vede l'attrice in abito bianco da sposa e con il bouquet, il marito Davide e alcuni invitati, al di fuori di una chiesa romana. Tra i ...Individuare il proprio fototipo garantisce non solo un'estatema un futuro in buona salute. ... Fototipo 1 Capellio biondi, carnagione molto chiara, lattea, con lentiggini, occhi chiari, ...É tempo di grandi matrimoni per i vip: dopo il sì di Alena Seredova , che ha sposato Alessandro Nasi , in grande segreto sono convolati a nozze anchee Davide Devenuto . L'esclusiva è stata lanciata dal settimanale Diva e Donna e anticipata sulla pagina Instagram del settimanale, che documenta le foto dei due novelli sposini che hanno ...

Serena Rossi si è sposata: le nozze in gran segreto con Davide Devenuto Corriere della Sera

FOGGIA – Il tecnico del Foggia Delio Rossi, da oggi ex, annuncia il suo addio ai rossoneri nel corso di una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio nella sala stampa dello stadio Zaccheria. Queste ...Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati: lo raccontano le immagini in esclusiva sul settimanale “Diva e Donna”. I due attori si sono conosciuti sul set della soap opera Un posto al sole nel ...