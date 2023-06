Sequestro premeditato | la certezza dell' ex capo dei Ris Sopralluogo all' Astor

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Poche piste, nessuna traccia. Nelle indagini sulla scomparsa di Kata finora c'è un'unicanell'undicesimo giornoe ricerche: nell'ex hotel, in via Maragliano nella zona nord di Firenze, la bimba di origine peruviane non c'è. L'albergo, occupato da 140 persone fino a sabato scorso, è stato rovistato da cima a fondo ma di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, 5 anni, svanita nel nulla dal 10 giugno, non c'è nessuna traccia. Il corpo non è stato trovato in nessuna stanza, nascondiglio, sgabuzzino, sotterraneo, neppure nei pozzi neri e nelle fogne che sono state scandagliate e ripulite. È l'esito di due giorni di ispezioni e sopralluoghi condotti, tra domenica e lunedì, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi e sofisticate tecnologie dai carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis. A questo punto appare sempre più probabile ...