Secret Invasion | un video ripercorre la storia di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe

Quando manca un solo giorno al debutto in streaming di, i Marvel Studios hanno diffuso un video celebrativo che ripercorre la storia di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, che da sempre ha il volto di Samuel L. Jackson . All'interno ...- Pubblicità - Dopo una pausa di oltre 300 giorni, il Marvel Cinematic Universe torna su Disney+ per la sua prima serie della Fase 5 :. Disponibile dal 21 giugno sulla piattaforma, con un episodio a settimana per sei settimane, la serie si ispira all'omonima rum di Brian Michael Bendis in cui la razza aliena metafora ...Credits photo: @Disney/Marvel Con, la Marvel riporta in scena Nick Fury , personaggio ormai storico nel MCU, che si ritaglia un posto nella serie Disney+ . Uno show tutto suo, dopo anni a fare da spalla agli Avengers, ...

La recensione dei primi due episodi di Secret Invasion, la nuova serie Disney+/Marvel Studios dal 21 giugno disponibile sulla piattaforma.Dopo anni da semplice comprimario, stavolta Nick Fury sarà il protagonista assoluto della nuova serie Marvel in uscita.