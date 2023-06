Quando manca un solo giorno al debutto in streaming di, i Marvel Studios hanno diffuso un video celebrativo che ripercorre la storia di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, che da sempre ha il volto di Samuel L. Jackson . All'interno ...- Pubblicità - Dopo una pausa di oltre 300 giorni, il Marvel Cinematic Universe torna su Disney+ per la sua prima serie della Fase 5 :. Disponibile dal 21 giugno sulla piattaforma, con un episodio a settimana per sei settimane, la serie si ispira all'omonima rum di Brian Michael Bendis in cui la razza aliena metafora ...Credits photo: @Disney/Marvel Con, la Marvel riporta in scena Nick Fury , personaggio ormai storico nel MCU, che si ritaglia un posto nella serie Disney+ . Uno show tutto suo, dopo anni a fare da spalla agli Avengers, ...

«Secret Invasion», la nuova serie Marvel incentrata sul personaggio di Nick Fury Corriere della Sera

Secret Invasion esce a mezzanotte oppure no Scopriamo l'orario d'uscita della serie televisiva Marvel Studios.La recensione dei primi due episodi di Secret Invasion, la nuova serie Disney+/Marvel Studios dal 21 giugno disponibile sulla piattaforma.