Se vogliono combattere siamo pronti Lavrov sfida la Nato

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023) Guerra in Ucraina, la Russiala. Il conflitto non sembra essere giunto a un punto di svolta. Le parti in causa continuano a lanciarsi il gianto di. Come dimostrano le parole pronunciate dal ministro degli Esteri russo, Sergei, in risposta alla presa di posizione del segretario della, Jens Stoltenberg. «Se la, per bocca del segretario Stoltenberg, dichiara ancora una volta di essere contraria al congelamento del conflitto in Ucraina questo significa cheper questo». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei. Il responsabile della diplomazia di Mosca ha ribadito che «per quanto riguarda le prospettive dell'operazione ...