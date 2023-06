Scozia-Georgia | le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia sfida Robertson

(Di martedì 20 giugno 2023) Di seguito ledi, valida per le qualificazioni agli Europei 2024:(5-3-2): Gunn; Hickei, Porteous, He...

Gruppo A: è launa delle sorprese più notevoli in queste prime partite: i britannici sono a punteggio pieno e affrontano laper tenere a bada la Spagna, ferma a sei lunghezze di ...A disposizione: Reti: Probabili formazioni di(5 - 4 - 1): Gunn; Robertson, Tierney, Hendry, Porteous, Hickey; McGinn, McGregor, McTominay, Christie; Dykes. Ct. Clarke ...Sguardo all'attuale classifica del Gruppo A con laprima a punteggio pieno, 9 punti. A seguirecon 4, Spagna con 3, Norvegia 1 e Cipro a 0. Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA ...

Scozia - Georgia Qualificazioni Europei 2024 - la Repubblica la Repubblica

La partita Scozia - Georgia di Martedì 20 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 4° giornata delle qualificazioni a Euro 20 ...Khvicha Kvaratskhelia leader assoluto della Georgia, l’attaccante affronterà la Scozia per le qualificazioni agli Europei 2024. In vista della sfida tra Scozia e Georgia il popolo georgiano si affida ...