Scissione congelata. I riformisti soffrono ma non rispondono alle sirene renziane

Ma finché le carte non verranno svelate si può parlare ufficialmente della situazione... sempre di proprietà dei 3 fratelli più piccoli, nata nel 2022 da unadalla holding legata a ...Estratto dell'articolo di Claudio Bozza per www.corriere.it RAFFAELLA PAITA E MATTEO RENZIla guerra interna al Terzo polo, con la 'pax informale' siglata tra Renzi e Calenda in vista delle Europee, adesso scoppia un'altra faida: quella ...Crisigrazie alla mediazione dell'Europa e dell'Italia. Prova provata comunque del fatto ...peraltro non è riconosciuto da tutte le nazioni dell'Unione europea che hanno problemi di...

Scissione congelata. I riformisti soffrono ma non rispondono alle ... ilGiornale.it

La scissione è congelata. Lo strappo è rinviato. I riformisti dem non attraversano il Rubicone. Minacciano la rottura. Ma poi (puntualmente) ingranano la retromarcia. Incendiano. Ma poi vengono ...