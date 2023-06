Sciopero aerei | oggi lo stop | voli garantiti | rimborso

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – In corso,20 giugno 2023, lonazionale del trasporto aereo. A fermarsi per l’intera giornata sono (dalla 00.01 alle 23.59) sono lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto aereo, , aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto. Ecco tutte le info necessarie suiche saranno in ogni casonel corso dellodi 24 ore e i consigli utili per ‘salvare’ il viaggio. Come riportato dal sito dell’Enac, ecco ida assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai ...