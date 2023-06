Schlein rivendica la linea dem E gela i nostalgici del renzismo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 giugno 2023) Nella prima direzione del Partito democratico dell’erala segretaria è tutt’altro che intimorita. Non si tira indietro sui deludenti risultati alle ultime elezioni amministrative. “C’è stato un forte psicodramma attorno alla sconfitta alla amministrative. – spiega la segretaria -. Noi oggi non abbiamo una coalizione e non vinciamo da soli, così come non abbiamo perso da soli: non attiriamoci più demeriti di quelli che abbiamo”. Alla sua prima direzione nazionale del Pd Ellyavverte: “Basta al partito che dice tutto e il contrario di tutto” E ha citato i risultati dei rivali: “La Lega è passata da 107 a 37 consiglieri e altre forze ne hanno eletti 5 in tutto. La destra ha una coalizione che si ricompatta e noi non ce l’abbiamo oggi quella coalizione e non pensiamo di essere autosufficienti”. Il Pd,, ha ricevuto ...