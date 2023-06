(Di martedì 20 giugno 2023) “Non so quale sia l’idea di futuro del, in questi mesi avete colpito i più fragili e i più poveri e sonoper le dichiarazioni diche“. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervenendo alla Camera al dibattito sul Pnrr. “Ci faccia capire se la linea delMeloni è quella di usare la clava per i poveri e fare le carezze agli evasori, perché noi non siamo d’accordo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'attacco di Ellysui ritardi del governo sul Pnrr Durante il suo intervento alla Camera, laè tornata poi ad attaccare il governo per i continui ritardi sul Pnrr. 'Avete messo in ......folle solo pensare ad un accordo fra i due movimenti Grillo fa retromarcia chiarendo alcune... agognata da Enrico Letta e perseguita invano (sinora) dalla. In definitiva si può dire che ...... la neosegretaria del Pd abbia citatoestrapolate da celebri canzoni di cantautori. "Sarà un'estate militante". La promessa diDopo le contestazioni scaturite dalla presenza di Elly ...

Schlein: “Frasi di Nordio legittimano l’evasione fiscale. Preoccupata, governo chiarisca” Il Fatto Quotidiano

Il Pnrr è "un piano di investimenti ed espansivo che prova ad affrontare le sfide più cruciali per il nostro futuro. L'atteggiamento di questo governo è ...