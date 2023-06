Scarcerato il camionista che uccise Rebellin | sospeso il mandato di cattura europeo

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilche investì Davideè stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma. Il giudice tedesco haildiin attesa della decisione finale

Il camionista che investì Davide Rebellin è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma. Il giudice tedesco ha sospeso il mandato di cattura europeo in attesa della decisione finale ...Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin, è stato scarcerato dai giudici ...