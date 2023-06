Scaletta Amici Full Out il 20 giugno su Italia1 con Angelina Mango | Wax | Niveo e molti altri

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) Stasera suva in scena la festa didi Maria De Filippi. NelladiOut tutti i concorrenti dell’edizione appena trascorsa. Apre la serata il vincitore Mattia, seguito dalla talentuosa cantante, che ha già annunciato il tour nei club. Si esibiranno per il canto Wax e Aaron, poi Cricca e Federica, Piccolo G e, la cui eliminazione dal programma ha fatto tanto discutere. Non mancheranno momenti per il ballo. Oltre alla performance in apertura di serata di Mattia, si esibiranno Samu e Ramon ma anche Isobel e Gianmarco. Un’esibizione in coppia è prevista anche per Mattia e Umberto. Non tutti i protagonisti torneranno più volte sul palco nel corso della serata che offrirà anche spazio per i ...