Sbattuto a terra da un 17enne dopo la lite | muore dopo 8 giorni di agonia Giovanni Sasso

(Di martedì 20 giugno 2023) È mortoottodi, il 48enne ‘colpevole’ di aver rimproverato un ragazzo che stava buttando i gusci di arachidi in strada. Una discussione finita poi a spintoni da parte del giovane, unfiglio di due commercianti che hanno la loro attività nel quartiere di Santa Croce a Formia. Il 48enne è caduto abattendo con violenza la testa, così forte da necessitare il ricovero in terapia intensiva a Pineta Grande, clinica di Castel Volturno. Il commerciante ha riportato una frattura cranica fataleha lottato per, ma alla fine non ce l’ha fatta, la frattura cranica riportata dalla caduta si è rivelata fatale. Ma l’uomo, venerdì 9 giugno, si trovava davanti alla sua ...

A quel punto, è scoppiata la lite: ci sarebbero state alcune spinte, una delle quali ha fatto cadere inil 48enne che haviolentemente la testa. Ricoverato alla clinica Pineta Grande ...Investito da un'automobile, il giovane haviolentemente per, perdendo molto sangue. Allertato il Numero Unico per le emergenze, che ha mandato sul posto due ambulanze e un'automedica. ...Uno dei contendenti, un 39enne di origini kosovare e residente nel padovano, è caduto adopo essere stato colpito con un pugno in volto, haviolentemente il capo e ha perso i sensi, ...

Dopo otto giorni passati a combattere tra la vita e la morte, alla fine Giovanni Sasso non ce l'ha fatta. Il 48enne di Cellole (Caserta) è deceduto in ...