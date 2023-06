ROMA - La Lazio e i piani di mercato: c'è da affrontare anche la situazione portieri. Ivan Provedel titolare indiscusso, chi è in dubbio è Luis Maximiano . L'investimento fatto nella passata stagione (...ha avallato il rinnovo (magari fino al 2026), ma alla Lazio servono soldi per sbloccare l'... ma al momento per il club non è conveniente chiudere definitivamente lealla cessione. Poi, se ...C'era un po' di Bundesliga su Milik, c'è soprattutto la Lazio di Mauriziononostante un ... Con il Marsiglia che preso atto della situazione ha di nuovo aperto lea una nuova trattativa . ...

Sarri, porte scoperte tra Provedel e Maximiano: i nomi dei possibili sostituti Corriere dello Sport

In casa Lazio c’è da affrontare anche la situazione portieri: non è una priorità, ma intanto la società si muove ...La fine di giugno si avvicina, così come l’inizio del mercato. Dal 1 luglio sono attese novità in casa Lazio e a sottolinearlo a più riprese è Lotito. Il patron dopo l’addio di Tare è diventato anche ...