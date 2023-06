Saronno | un nuovo inizio per l’indimenticato monsignor Rolla

...16 tutti i piccoli partecipanti saranno coinvolti nella piantumazione per mettere a dimora un... dal baco alla farfalla' delle classi 1 e 2 della Scuola Primaria Damiano Chiesa di(VA); I ...... squadra che vince non si cambia e quindi alla Schiranna Carucci sarà diinsieme al trio ... Paolo Covini (nato a Milano ma cresciuto a Gavirate), Giovanni Codato (nato a, passato da ...Dopo i recenti appuntamenti a Bisuschio, Castiglione Olona, Castellanza, Malnate e, una ... ascolto e confronto su unmodo di guardare e scoprire la bellezza che ci circonda". Il nono ...

Asst Valle Olona ospedale di Saronno, nuovi codici di accesso al ... ilSaronno

Nuovo incarico per l'indimenticato ex prevosto di Saronno, monsignor Maurizio Rolla, che lascia Lecco. Per lui un nuovo inizio ...SARONNO, 20 giugno 2023-S ono trascorsi quindici mesi dal Consiglio comunale in cui vennero invitati l’ingegner Gorla e l’avvocato Proserpio per presentare, ai consiglieri e ai cittadini, il progetto ...