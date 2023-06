Sara il platino il prossimo collo di bottiglia dell’automotive?

Leggi su panorama

(Di martedì 20 giugno 2023) La "riduzione del carico", definisce eufemisticamente in Sud Africa l’essenza della crisi energetica che attanaglia il paese. Oggi, oltre l'80% dell'elettricità del Sudafrica è generata da centrali elettriche a carbone ed il paese è classificato come il 14° più grande emettitore mondiale di CO2 nonostante la sua economia sia, a livello globale, solo al 33° posto. Le interruzioni di corrente a livello nazionale sono quotidiane e durano, a volte, per 10 o più ore: nel 2022 sono stati segnalati almeno 155 giorni di blackout. In realtà vi sono sempre maggiori segnali che l'intera rete potrebbe persino collassare con un potenziale scenario di settimane di oscurità incessante e probabili disordini sociali. Quanto accade è il risultato di anni di caos nella gestione di Eskom, l’azienda pubblica che gestisce l’energia elettrica in Sudafrica, la cui flotta di centrali elettriche, per lo più ...