Sanità | Schlein | ‘difesa Ssn priorità mobilitazione Pd’

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu (Adnkronos) – “Ieri abbiamo lanciato delle piste diper questi mesi, la difesa della salute e dellapubblica è una”. Lo ha detto Ellyaprendo il convegno al Nazareno su ‘Benessere della persona e salute mentale: prevenzione, cura, comunità’.“Abbiamo la preoccupazione di un trend negativo, dopo alcuni anni con maggiori finanziamenti del Fonda sanitario nazionale -ha spiegato la segretaria del Pd-. Abbiamo visto che nella manovra non sono state messe le risorse che servono. Anzi, sono state messe ma non bastano per coprire l’aumento dell’inflazione: è una scelta che contestiamo al governo di venire via dal trend di crescita del Servizio sanitario nazionale”. L'articolo CalcioWeb.

La relazione d i EllyUna parola può aiutare a definire dopo i 103 minuti dell'intervento ... dallaal lavoro al modello di sviluppo, emergenza climatica ed abitativa che saranno l'...... - tornare a politiche di sostegno a tutti i servizi pubblici,e scuola e trasporti in testa;... Ellydovrebbe aver capito che non basta dire di essere di sinistra per riconquistare ...In più la presenza di Ellyin piazza insieme ai 5 Stelle ha generato non poche polemiche, culminate con l'addio di Alessio D'Amato ex assessore regionale allanel Lazio e solo pochi ...