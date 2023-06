Sanità | domani conferenza stampa Iv su oblio oncologico con Boschi

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) -alle 16:30 nella saladella Camera dei Deputatisulla legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Parteciperanno i parlamentari: Maria Elena(IV), relatrice e prima firmataria della proposta di legge all'esame della Commissione, Cristina Rossello (FI), Vanessa Cattoi (Lega), Dieter Steger (Misto). Saranno presenti: Carolina Marconi (promotrice della raccolta di firme per il diritto all'), e Riccardo Masetti (direttore UOC Chirurgia Senologica della Fondazione Policlinico Gemelli)

Vedremo dale proposte alternative del Pd che abbiamo fatto con specifici emendamenti. Ma sarà battaglia: per la giustizia fiscale e per contrastare i tagli allae ai servizi pubblici. ...La Cgil ha organizzato per il 21 (cioè) e il 22 (giovedì) davanti ai due presidi Ospedalieri di Gela e di Caltanissetta insieme a ...che a Caltanissetta (il 22 giugno) in difesa della...... messe sul piatto per contrastare i divari nelle infrastrutture, dalla scuola alla, nelle ... L'esecutivo non è riuscito a rispettare la scadenza, ma secondo quanto risulta aaveva già ...