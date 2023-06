San Pellegrino | in 2022 fatturato + 10 | 8% a 973 mln

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) Ripresa del canale OOH (Out-of-Home), in aumento del 25,8% rispetto all'anno precedente, è uno dei fattori che ha trascinato la crescita Continua la crescita di San, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche. Con quasi 3,6 miliardi di bottiglie prodotte e undi circa 973 milioni di euro, il Gruppo ha chiuso il bilanciocon un incremento del giro d’affari del 10,8% rispetto al 2021. La forte ripresa del canale OOH (Out-of-Home), in aumento del 25,8% rispetto all’anno precedente, è uno dei fattori che ha trascinato la crescita. Un dato che va attribuito al rimbalzo delle vendite dopo la pandemia, soprattutto nei primi mesi del 2021. Ha contribuito a questi risultati anche l’exploit delle vendite sui mercati internazionali che rappresentano il 65% del ...