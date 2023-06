San Giovanni Bianco | 19enne cade in bici su un sentiero | portato in ospedale con l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) San. Intervento nel tardo pomeriggio di martedì 20 giugno per la VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I tecnici sono stati allertati dalla centrale a supporto deldi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – per un ragazzo di 19 anni, caduto su uncon lacletta. Le squadre lo hanno recuperato con una manovra di corda, dieci in totale i soccorritori impegnati. L’intervento si è concluso in serata, con il trasporto del giovane incon l’elicottero. A Schilpario, in Val di Scalve, è in corso la ricerca di una persona dispersa. Seguiranno eventuali aggiornamenti.