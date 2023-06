Sampdoria | stipendi pagati | pendenze pure | è iscritta alla Serie B

(Di martedì 20 giugno 2023) L'ufficialità non c'è ancora ma oggi, finalmente, i tifosi dellapossono tirare un sospiro di sollievo. La corsa...

La tanto temuta scadenza del 20 giugno è stata rispettata 7 milioni per due mensilità federali, 6 di arretrati anche per Linetty, Murillo e ...C'è grande ottimismo sulla, dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, l'...e debiti con altri club. Ansia Reggina Si lavora a ritmo intenso anche nella sede della ...... ovvero i 30 milioni che Radrizzani e Manfredi metteranno nelle casse dellaper pagarea staff tecnico e giocatori ma anche per saldare una prima parte di debiti. "Nelle prossime ...

Sampdoria, stipendi pagati e pendenze chiuse. Ora si riparte Il Secolo XIX

