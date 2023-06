Sampdoria | consegnati i documenti per l’iscrizione in Serie B

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 giugno 2023) Lariparte dallaB:oggi iperallacadetta dopo i dubbi degli ultimi mesi Laha compiuto l’ultimo passo sull’arduo cammino che porta alla salvezza del club. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la società blucerchiata ha complertato l’iter burocratico peral prossimo campionato diB, dopo aver saldato gli stipendi di aprile-maggio e i debiti con le società estere per un totale di 6 milioni di euro. Il CdA ha rispettato la scadenza fissata per oggi, dopo mesi al lavoro per cercare di trovare una soluzione in grado di garantire la continuità aziendale. In tal senso, è stato vitale l’intervento di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, ...