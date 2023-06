Salvini | Giovedì ddl sicurezza strade | ma non criminalizzare social

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) – “arriviamo in Consiglio dei ministri con il disegno di legge sullastradale, come promesso e dopo mesi di lavoro con le associazioni, con la polizia stradale, con i famigliari delle vittime. Non è un decreto chiuso, ma un disegno di legge a cui il Parlamento potrà portare tutti i miglioramenti e gli emendamenti possibili. “Ci sono alcuni principi sui neopatentati che per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata. Ai neopatentati che verranno fermati con l’utilizzo del telefono mentre guidano verrà sospesa la patente e poi per i recidivi con l’uso di alcol e droga al volante ci sarà la revoca definitiva della patente. Poi c’è l’educazione stradale a scuola”. Lo ha detto Matteo(nella foto), ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine dell’assemblea annuale di Assarmatori, ...