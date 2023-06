Sala | non mi candido a europee | continuo a fare il sindaco

Il sindaco di Milano Giuseppetorna a smentire voci che lo vorrebbero in corsa per le Europee. "Segnalo solo che da quando sono sindaco ogni tre o quattro mesi esce la voce che voglio fare dell'altro ma io sono sempre qua. ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando le indiscrezioni di una sua possibile candidatura alle elezioni europee del prossimo anno. "Se una persona viene eletta e ha la fiducia ......(così vengono chiamati i cani che aiutano l'uomo nell'esercizio venatorio) dando luogo a prove di "caccia" chenascondono diversi gradi di difficoltà. Lunedì 19 giugno si è tenuta, nella...

Beppe Sala: “Non mi candido alle Europee, continuerò a fare il ... IL GIORNO

"Segnalo solo che da quando sono sindaco ogni tre o quattro mesi esce la voce che voglio fare dell'altro ma io sono sempre qua. Per cui anche questa volta io continuerò a fare il mio mestiere". (ANSA) ...In Prefettura il summit sulla sicurezza non affronterà solo la situazione della stazione Centrale: il violentissimo scontro tra 60 persone in via Faa’ di Bruno sposta l’attenzione su un’alta emergenza ...