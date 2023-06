Sala attacca la Schlein | “Il Pd è in confusione | così sarà difficile creare un’alternativa di governo”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 giugno 2023) Beppeci va giù duro. In una lunga intervista a La Stampa il sindaco di Milano mette in evidenza le contraddizioni della segreteria nazionale del Partito Democratico di Ellye il rapporto complicato con i Cinquestelle. “In una chat dei sindaci- afferma – è stato fatto notare che ci sono almeno sette punti programmatici dei cinquestelle in cui il Pd ha votato in maniera diversa. Bisogna cercare le convergenze ma bisogna prima essere chiari su come stare insieme, cercando di capire se ci siano le condizioni”. “Il problema vero è rendere questo Paese contendibile – prosegue– e capire se il Partito democratico ha la sensibilità per parlare un linguaggio unico senza cercare doppie vie”. Sull’Ucraina troppe esitazioni “La gente non ci perdona il fatto di cercare di tenere il piede in due scarpe- dice il primo cittadino ...