Sacerdoti a rischio sostituzione | una macchina prenderà il loro posto?

(Di martedì 20 giugno 2023) Oggi va di moda un’idea di sacerdozio minimalista, burocratizzato, più simile a un funzionariato del sacro che non al sacerdozio di Cristo. Il sacerdote cristiano però è chiamato a un compito infinitamente più alto e nobile di quello che lo vede ridotto a burocrate impegnato a officiare riti esteriori e a dilungarsi in sermoni edificanti. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... diaconi,. E sotto questo profilo va ricordato come, lo scorso aprile, il papa abbia ... Il, tuttavia, è che per l'ennesima volta, il cambiamento venga rimandato a tempi migliori; ..."Uno di loro - scrive Civiltà Cattolica riferendosi aicoinvolti nel sondaggio - confessava di non essere il pastore con l'odore delle pecore, ma con l'odore di benzina Per molti non ci ...... viene travolto dalla violenza deiultraprogressisti. Eppure il fattore biologico (il ... Ildi tutto ciò, oltre ovviamente e soprattutto alla compressione dei diritti di donne e ...

Salute mentale, a rischio anche i preti: colpiti soprattutto da burnout ... Open

Oggi va di moda un'idea di sacerdozio minimalista, burocratizzata, più simile a un funzionariato del sacro che non al sacerdozio di Cristo.“I sacerdoti affiancano la comunità per un certo periodo poi sono chiamati ad andare da un’altra parte ma la comunità cristiana rimane, dunque non bisogna correre il rischio di sentirsi ad ogni cambio ...