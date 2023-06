Ryder cup | istituito tavolo interistituzionale di promozione

(Di martedì 20 giugno 2023) – E’ statocon decreto della Regione Lazio unpermanentedidellaCup, l’appuntamento di golf in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia dal 29 settembre al primo ottobre. Presidente è stato nominato il governatore del Lazio, Francesco Rocca, che guiderà un gruppo formato da Elena Palazzo, assessore regionale allo Sport; Alberto Sasso D’Elia, direttore regionale Politiche giovanili e Sport, che avrà il compito di coordinare le attività; Andrea Sabbadini, direttore regionale Centrale acquisti; Roberto Ottaviani, in qualità di delegato del direttore ad interim della Direzione regionale Turismo; Carlo Scatena, in qualità di rappresentante del Coni. (Red/ Dire)

La2023 si terrà a Roma dal 29 settembre all'1 ottobre e l'attesa sale sempre di più. In occasione del Forum ANSA, come riportato da OA Sport, a fare il punto della situazione è stato il ...Così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, in un Forum all "Lanon si ferma nel 2023, ma abbiamo impegni fino al 2027 - ha proseguito Chimenti - , quindi resterà un'eredità importante ..."Il golf italiano è in crescita, ha ottimi giocatori e spero davvero che nella squadra Europa allaci sia un nostro rappresentante. Francesco Molinari ha avuto un momento di flessione ma resta un campione e spero che possa avere una wild card per partecipare, sarebbe fondamentale". Lo ha ...

La Ryder Cup è la più importante e prestigiosa manifestazione di golf al mondo. Si gioca solo per la gloria, in palio ci sono esclusivamente la coppa e l'onore della vittoria: nessun montepremi.