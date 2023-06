(Di martedì 20 giugno 2023) Catanzaro si prepara ad accogliere Russelin versione musicista: una passione che l’attore premio Oscar coltiva da sempre. Questa sera (ore 21), il teatro Politeama ospiterà la prima tappa italiana del tour “Indoor Garden Party” che è stato presentato dallo stesso artista in una conferenza stampa tenutasi nel cortile del Complesso monumentale San Giovanni, in pieno centro storico e con...

SUONA A CINECITTA', "SOGNANDO" BERLUSCONI Chitarra e voce, suona con la sua band Indoor Garden Party: le tappe del tour, a Catanzaro, Taranto, Cinecittà il 25 e Bologna. Lui è...L' attore Premio Oscarè arrivato in Calabria in occasione di un concerto con la sua band e non ha potuto fare a meno di esaltare le bellezze del Sud . Proprio da qui, infatti, ha voluto dare inizio al tour ...

Russell Crowe: 'Il mondo dovrebbe vedere la Calabria' Il Lametino

Minuti per la lettura Russell Crowe a Tropea twitta una foto e lancia un quiz ai suoi milioni di follower: Indovina dove sono E le risposte fioccano «Indovinate dove… Leggi ...Alla domanda "quale personaggio italiano le piacerebbe interpretare, il "gladiatore ha replicato in modo inaspettato ...